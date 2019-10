Lega, Toccalini “Pronti per riorganizzazione movimento in Puglia”

Lunedì alle ore 11.00 a Bari nella stanza del gruppo Lega, secondo piano lato via Cairoli di Palazzo di Città, il Coordinatore Federale della Lega Giovani, On. Luca Toccalini, presenterà alla stampa importanti novità in ordine all’organizzazione del movimento, finalizzata alla crescita in Puglia di una classe dirigente giovane, preparata e orgogliosamente leghista.

All’incontro saranno presenti anche il Segretario Regionale On.Luigi D’Eramo, gli On. Rossano Sasso e Annarita Tateo, il Fondatore Giovanni Riviello e il Segretario Cittadino di Bari Fabio Romito.