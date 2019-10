Lo spettacolo “La classe non è qua” di Pio e Amedeo a Bari in due date

“Raga ecco le nostre prossime date… a dicembre staremo in tour peggio dei Pooh, così abbiamo la scusa per non fare i regali di Natale”. Con il solito atteggiamento burlone Pio e Amedeo hanno annunciano il loro tour che parte il 3 dicembre da Torino e si chiude al teatro Sistina di Roma dopo aver fatto tappa in grandi città italiane.

Lo spettacolo in scena è “La classe non è qua”, a Bari in due date e non in una come previsto dal programma iniziale: il 18 dicembre e. a grande richiesta, il 21 dicembre al Teatro Team. A settembre il duo comico si è esibito all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina, in un bagno di folla e… l’incredulità di essere dov’erano comunicata sui social dove sono seguiti da migliai di fan. Lo spettacolo che presentano è costruito con nuove gag ed esilaranti battute capaci di far ridere ma anche riflettere. Non mancheranno i due personaggi che li hanno resi celebri in televisione con “Emigratis”, ospiti e sorprese speciali.