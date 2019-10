Manfredonia, tutto pronto per la 3^ “Camminata in rosa”

Torna per il terzo anno consecutivo l’appuntamento con la “Camminata in Rosa” targata UISP, manifestazione podistica a passo libero, a carattere ludico-motorio, dedicata al tema della sensibilizzazione verso il tumore al seno.

Tradizionalmente programmata in ottobre, a livello mondiale il mese dedicato alla prevenzione per la lotta al tumore al seno, la manifestazione sarà preceduta dal consueto convegno tecnico-scientifico, ma anche da momenti leggeri di divertimento con tanta musica e spettacoli.

Si inizia venerdì 18 ottobre alle ore 18:00 presso l’Auditorium Cristanziano Serricchio di Palazzo dei Celestini con il Convegno dal titolo “Prevenzione e diagnosi dei tumori del nostro territorio”. Oltre alla introduzione ai lavori da parte del Consigliere Nazionale Uisp, Ins. Antonietta D’Anzeris, e del presidente del Comitato Territoriale Uisp di Manfredonia, Orazio Falcone, nutrito e di livello il programma degli interventi:

Dott. Evaristo Maiello, Dirigente Medico U.O.C. di Oncologia Medica presso Casa Sollievo della Sofferenza

Dott.ssa Annalisa Gorgoglione, Dirigente Medico Centro Senologia PoliAmbulatorio – presso Casa Sollievo della Sofferenza – “La diagnosi precoce nel tumore al seno”

Dott.ssa Annamaria Prencipe, Psicologa, Psicoterapeuta e Psiconcologa presso Casa Sollievo della Sofferenza – “Il Corpo che Cambia”

Linda Catucci – Presidente del Comitato Regionale Puglia Susan G. Komen Italia

Elisabetta Valleri – Presidente del Comitato Provinciale Andos di Foggia

Testimonianze dirette e chiusura dibattito

Sempre venerdì 18 ottobre, a partire dalle ore 21:00, presso Piazzetta Mercato si terrà Musica In Rosa, happening musicale dedicato a tutte le donne e durante il quale si esibiranno diversi gruppi locali: Wild Sound, Nuntereggaepiù, CentoventiBpm, Lucio & Lucio, Red Aunt, Why Not.

Sabato 19 ottobre è invece il turno di Danza/Ginnastica in Rosa. Diverse Associazioni affiliate UISP di ginnastica e danza di Manfredonia si esibiranno in diverse vie e piazze del centro cittadino: Etoile, Fisioclinical, Mat Studio, Mary J Style, My Dance, Numero 1, Playa del Nino, Stelle della Daunia.

“‘Ricordati di te, prevenire è vivere’ recita il nostro slogan – commenta Antonietta D’Anzeris, consigliere nazionale UISP – e dobbiamo ricordarci di noi sempre. Quest’anno abbiamo deciso di allargare il tema del convegno a tutta la problematica tumorale che interessa il nostro territorio, proprio perché tutti dobbiamo fare prevenzione donne e uomini, senza distinzione. Sono grata a chi partecipa alla nostra manifestazione, ai medici che partecipano al convegno scientifico a latere, alle associazioni e ai gruppi musicali che si esibiranno in quei giorni, regalando a tutti momenti di leggerezza, quella leggerezza frutto di sensibilità che è così necessaria quando si affrontano temi così delicati“.

“Un enorme ringraziamento va a tutti i contribuenti che sostengono la Camminata in Rosa, agli Enti che offrono il proprio patrocinio e alle associazioni che offrono la propria collaborazione gratuita – conclude Orazio Falcone, presidente del Comitato Territoriale UISP di Manfredonia –. Quando si riesce a fare gioco di squadra in questo modo è sempre un successo, motivo di sprone per continuare a fare di più e meglio per il nostro amato territorio, così assetato di momenti in cui la comunità può stringersi, unita, intorno a temi di interesse collettivo. Ci vediamo alla tre giorni della Camminata in Rosa, vi aspetto tutti!”

È possibile ritirare il “Pink Kit” per partecipare alla Camminata in Rosa tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 20:30 presso il Comitato Uisp, situato presso il LUC di Manfredonia in Lungomare Nazario Sauro 37.

Il ringraziamento degli organizzatori va a Matteo Perillo che presenterà la serata di Musica in Rosa, alla Paser, alla Croce Rossa e all’Associazione Nazionale Carabinieri per la collaborazione sul fronte della sicurezza stradale e del Primo Soccorso, così come alle tante associazioni di volontariato che, a vario titolo, collaborano con la manifestazione. Infine un infinito ringraziamento al LUC Manfredonia e ai suoi gestori per aver messo i propri locali e spazi a disposizione della complessa macchina organizzativa della Camminata in Rosa.

La Camminata in Rosa UISP 2019, terza edizione, ha avuto il patrocinio di: Comune di Manfredonia, Gal Daunofantino, ConfCommercio Foggia, Pro Loco di Manfredonia ed è organizzata in collaborazione con Susan G. Komen Italia, Andos Foggia e Avis Manfredonia.

Manfredonia, 13 ottobre 2019

Il Comitato Territoriale UISP di Manfredonia