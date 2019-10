Tentata estorsione, inammissibile ricorso 37enne di Manfredonia

Roma. “Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato in entrambi i giudizi di merito con motivazione conforme. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (..)“.

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso di un 37enne (classe 1982) nativo di Manfredonia contro una sentenza dell’ottobre 2017 della Corte di Appello di Milano, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di tentata estorsione in concorso ai danni di un privato.

“La Corte riteneva provato, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, di altre testimonianze e di ulteriori risultanze (esame tabulati telefonici e dichiarazioni dello stesso imputato), che il (ricorrente, di Manfredonia, ndr), sia personalmente sia a mezzo di terze persone, avesse minacciato (un privato,ndr), pretendendo, senza riuscire ad ottenerle, somme di danaro non afferenti a leciti rapporti di debito-credito, effettivamente esistenti ma relativi a somme quantitativamente minori rispetto a quanto richiesto ed a rapporti tra l’imputato ed il fratello della persona offesa (..).

I motivi del ricorso in Cassazione

Il 37enne di Manfredonia aveva proposto ricorso per cassazione deducendo: “vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello non avrebbe tenuto in debito conto le specifiche censure contenute nell’atto di appello, giungendo ad una conferma della sentenza di primo grado con una motivazione apodittica, attraverso la quale avrebbe attribuito piena credibilità alla versione dei fatti fornita dalla persona offesa, senza spiegare la ragione per la quale l’opposta ricostruzione offerta dall’imputato non sarebbe stata attendibile. Tra la famiglia della vittima e l’imputato sarebbero esistiti dei rapporti di debitocredito, che avrebbero giustificato la denuncia della vittima in danno del ricorrente, finalizzata a non onorare i debiti, a prescindere dalla mancata costituzione di parte civile“.

“Inoltre, la Corte di Appello – secondo il ricorrente – avrebbe omesso di motivare sul contrasto esistente tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle (di un teste,ndr), contrasto puntualmente evidenziato nell’atto di appello e che sarebbe afferente agli incontri del ricorrente con la vittima presso la concessionaria di auto dell’indicato testimone“.

“Inoltre, secondo quanto sostenuto in appello, la conversazione minatoria intervenuta tra la persona offesa e l’imputato sarebbe durata pochi secondi e non alcuni minuti (…). Anche su tale punto la Corte non avrebbe motivato“.

La Corte di Cassazione di Roma, dichiarando inammissibile il ricorso, ha evidenziato nella sentenza di recente pubblicazione che “deve rilevarsi, in primo luogo, che entrambi i giudici di merito hanno attribuito piena attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa. E, ciò, non soltanto sotto il profilo intrinseco (quanto a coerenza, capacità di dettaglio, mancanza di intenti calunniatori, costanza nel tempo), ma anche in ragione dei numerosi riscontri estrinseci, tra i quali l’effettiva esistenza di una conversazione telefonica intervenuta tra la vittima e l’imputato proprio nel medesimo frangente nel quale la persona offesa era stata raggiunta da tre uomini che l’avevano minacciata anche strattonandola ed afferrandola per il collo“.

“L’esistenza di tale conversazione è stata confermata dal ricorrente e provata dai tabulati telefonici esaminati da un testimone di polizia giudiziaria escusso al dibattimento (…). Inoltre, proprio come indicato dalla persona offesa e confermato dallo stesso imputato, quest’ultimo vantava crediti nei confronti di (..), fratello della vittima. In ragione di così potenti riscontri esterni, arricchiti anche dalle dichiarazioni di Marco Piccinini, altro fratello della persona offesa, il giudizio di piena attendibilità di quest’ultima adottato dai giudici di merito risulta privo di vizi logico-giuridici“.

