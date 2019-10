Vivarini “Squadra applicata e concentrata, ora badiamo al sodo”

Stiamo compensando dei miglioramenti che dobbiamo ancora fare, come la velocità di giocata o il possesso palla, con la volontà da parte loro e anche qualche calcio piazzato che ci sta dando una mano.

Dopo qualche difficoltà nella prima frazione, nel secondo tempo abbiamo alzato la pressione e, anche approfittando dei cambi, siamo riusciti ad essere più incisivi; possiamo dire che si tratta di una vittoria da sei punti.

Questa squadra ha individualità di alto livello, non solo Hamlili, che oggi si prende il palcoscenico anche in virtù di un gran gol e gli vanno fatti i complimenti, ma tutti hanno fatto una partita di valore. Oggi era importante il risultato perché abbiamo ancora da recuperare in classifica e ci aspettano partite difficili. La vittoria ci da convinzione e serenità per continuare a lavorare con ancor più impegno.

Squadra applicata e concentrata, non abbiamo preso gol e dimostrato solidità concedendo pochissimo; dobbiamo ancora migliorare in fase di possesso; siamo comunque a tratti riusciti a muoverci secondo quello che stiamo preparando in allenamento e siamo stati pericolosi. Non dobbiamo mai dimenticare quanto sia importante l’equilibrio, cambiare meno aiuta a dare sicurezze alla squadra. In questo momento occorre badare al sodo; quando saremo più consapevoli potremo apportare accorgimenti in fase di possesso palla.

Potenza in vetta? Squadra organizzata e affiatata, si dovrà lottare fino alla fine anche con loro».

(fonte bari calcio, sito ufficiale)