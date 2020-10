5 libri che ti aiuteranno ad imparare l’inglese

Con lo smart working, la didattica a distanza e l’inevitabile crescita dell’isolamento sociale causato dal Covid-19 hai avuto certamente nuove ore libere a disposizione per diverse ragioni: non devi più prendere mezzi per andare a lavoro o a scuola oppure non esci più quanto facevi prima per limitare al minimo i contatti.

Leggere dei libri in inglese è un ottimo modo per riempire questo tempo oltre che ad essere un ottimo metodo di studio della lingua, per diversi motivi; la lettura è, infatti, uno dei modi più rilassanti per imparare l’inglese. Questo perché puoi controllare la velocità con cui vuoi assimilare le informazioni che stai “studiando”: puoi rileggere, saltare o fermarti e controllare le frasi a tuo piacimento. La lettura è l’unica attività che ti permette di usare l’inglese al ritmo più comodo per te.

Con la lettura puoi anche imparare nuove parole e modi di dire partendo dal contesto, e poiché il tuo cervello lavora per carpire il significato di una determinata parola oppure un modo di dire, le probabilità che questa ti rimanga a mente sono quintuplicate. Inoltre, sarai anche più sensibile alle sfumature dei contesti in cui questa parola viene usata, il che rende più probabile che tu stesso la userai correttamente. Una volta allenato l’inglese con le letture che ti proponiamo, potrai migliorare le tue abilità di conversazione, magari anche per lavoro, con un corso di inglese online.

Gli insegnanti di lingua spesso consigliano agli studenti di non ossessionarsi con le regole grammaticali. La teoria è che se gli studenti si espongono abbastanza alla lingua nelle sue forme naturali, assorbiranno le regole in modo naturale. Leggi molte storie in inglese e avrai la possibilità di imparare la grammatica inglese in modo più spontaneo.

Ma adesso vediamo assieme quali sono le letture consigliate in base al tuo livello di inglese:

Livello di inglese base

1. Il Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry

È un classico per bambini con pillole di filosofia che anche gli adulti apprezzeranno; L’originale è stato scritto in francese, e l’inglese è solo una delle tante versioni in cui e stato tradotto. Forse lo ricordi come una lettura della tua infanzia.

Come prima lettura è perfetta, il lessico è molto semplice essendo un libro “per bambini”.

2. To Kill a Mockingbird, Harper Lee

To Kill a Mockingbird è un classico romanzo americano che molti studenti hanno studiato al liceo.

Il libro è ambientato negli Stati Uniti e segue la storia di un crimine in una piccola città rurale e le sue ripercussioni. È raccontato dal punto di vista di un bambino, quindi la lingua non è mai troppo complessa, il che lo rende un ottimo inizio per chi si approccia alla lettura in inglese.

Livello di Inglese Intermedio

3. The Hunger Games, Suzanne Collins

Ti piacciono le letture distopiche? Allora questi libri fanno al caso tuo. È scritto dalla prospettiva di una ragazza di 16 anni che vive in una versione distopica degli Stati Uniti. Ogni anno, un adolescente viene prelevato da ogni “distretto” e costretto a competere in un reality show televisivo dove solo una persona ne uscirà viva.

4. Murder on the Oxford Canal, Faith Martin

Se non vuoi leggere un libro per bambini, ma hai bisogno di trovare un racconto breve in un inglese non troppo complesso, Faith Martin potrebbe essere l’autrice che fa per te.

Scrive best-seller sui cosiddetti “cosy murder mysteries” – un genere in cui il protagonista risolve un omicidio in un contesto pittoresco e affascinante. Il vocabolario è aggiornato e riguarda le cose di tutti i giorni, in inglese britannico.

Livello di inglese avanzato

5. 1984, George Orwell

Un breve e brillante romanzo di fantascienza ambientato in un futuro in cui un governo controlla ogni aspetto della vita dei suoi cittadini, compresi il linguaggio e il pensiero. L’eroe, Winston Smith, sogna di ribellarsi alla sua noiosa esistenza come ingranaggio della ruota del governo.

È scritto in un inglese molto diretto, e tratta temi sempre rilevanti come il totalitarismo, la sorveglianza di massa e la libertà di espressione personale.