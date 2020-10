Cosa si nasconde nel subconscio? Scopri l’interpretazione del tuo sogno

Per scoprire cosa si nasconde nel vostro subconscio, grazie a una lettrice di Statoquotidiano, forniamo l’interpretazione ai vostri sogni occasionali, con una spiegazione dettagliata inerente il loro significato psicologico ed interpretativo.

Alcuni significativi cenni storici sulla scienza interpretativa

A partire dal 200 d.C.si conoscono le origini dei sogni in maniera più scientifica per opera del noto geografo greco Artemidoro di Daldi, uno scrittore e filosofo vissuto in Grecia che scrisse cinque libri dove raccolse le interpretazioni di tutti i sogni premonitori effettivamente avveratisi.I suoi studi rappresentano ancora oggi una solida base per l’intera scienza interpretativa e chiaroveggente. I sogni sono il risultato di un prezioso lavoro che la psiche compie durante il sonno, momento in cui il nostro cervello modifica elementi, contesti e avvenimenti. L’interpretazione dei sogni è in piena evoluzione e secondo la teoria di Sigmund Freud, i nostri desideri più inconsci, durante il sonno notturno, rafforzano i loro effetti ed emergono sotto forma di scene e situazioni oniriche.

Interpretare i Sogni ci aiuta a conoscerci meglio

I sogni rivelano alcune sfaccettature del nostro inconscio, ecco come interpretarli al meglio per far luce sulle parti nascoste della nostra psiche. Per gli psicoanalisti il sogno è uno stato di coscienza misterioso che da sempre cerca di essere interpretato. Di certo sappiamo che i sogni sono il risultato di un prezioso lavoro compiuto dalla nostra psiche durante il sonno, dove il nostro cervello rielabora elementi e avvenimenti accaduti nella vita quotidiana.

Quindi registra il tuo sogno, quello di tuo figlio/a, di un’amica/o e ti comunicheremo il significato. In forma scritta, in videoregistrazione o audio registrazione, completo anche di particolari e scenari ritenuti interessanti, e invia una e-mail a segreteria@statoquotidiano.it