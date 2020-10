Covid: 5901 nuovi casi, aumentano i decessi: +41

Roma, 13 ottobre 2020 – (adnkronos) Sono 5901 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 41 decessi, che portano il totale a 36.246 dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 112.544 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 514, con un incremento di 62 unità.(adnkronos)

NUOVO DPCM. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. Il provvedimento è in corso di registrazione in Gazzetta Ufficiale.

(ANSA) Divieto di feste private al chiuso o all’aperto e “forte raccomandazione” a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con cui non si conviva. E’ la novità principale del nuovo dpcm firmato nella notte dal premier Giuseppe Conte e dal ministro Roberto Speranza, che sarà in vigore da domani e fino al 13 novembre. Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto. Torna poi il divieto di gite scolastiche e anche lo stop al calcetto e agli altri sport di contatto svolti a livello amatoriale