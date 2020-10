COVID. Ecco quanti tamponi al giorno tra Manfredonia e Zapponeta

Manfredonia, 13 ottobre 2020. Sono 50 in media i test diagnostici, effettuati al giorno, tra Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta per la conferma dell’infezione da COVID_19. Lo si apprende da raccolta dati ufficiale di StatoQuotidiano.it. Dati all’ottobre 2020.

Il dato non comprende i test dei privati, svolti in autonomia, senza indicazione del medico di base. Per Manfredonia: il presidio ospedaliero San Camillo De Lellis effettua tamponi per la conferma dell’infezione da Covid_19 “soltanto per i pre-ricoveri”.

Da segnalare come 50 sia una media complessiva, relativa a un determinato periodo temporale. Ad esempio, per il focolaio di Monte Sant’Angelo, nel caso della festa di prima comunione e la determinazione di almeno 17 positivi, i dipartimenti di competenza hanno richiesto fino a 140 test al giorno.

Per le forze dell’ordine, per le strutture pubbliche, di base, i dipendenti pubblici sono seguiti e tutelati dalla rispettiva organizzazione sanitaria, che vigila sul rispetto delle normative e delle misure di contenimento del virus, tra le quali la possibilità di effettuare, anche a richiesta non motivata, i test sierologici.