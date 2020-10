COVID, Puglia si prepara a 2/a ondata. Lopalco “Infezioni da familiari”

(ANSA) – BARI, 13 OTT – L’aumento dei contagi di coronavirus è costante anche in Puglia, in 24 ore i casi sono passati da 136 a 180, ma al momento “non c’è una forte pressione sugli ospedali”. Parola dell’epidemiologo Pierluigi Lopalco, assessore regionale alla Sanità in pectore. Però il sistema sanitario pugliese si sta attrezzando per essere in grado di reggere l’urto della seconda ondata: nella provincia Bat, dove ci sono 420 positivi, l’Asl ha riattivato il Covid Hospital a Bisceglie, dopo la chiusura dello scorso giugno. Sulle scuole, Lopalco è cauto: “Non sono, al momento, una fonte di preoccupazione, non abbiamo evidenze che all’interno degli istituti si stiano generando contagi di Covid-19, si tratta di infezioni contratte in ambito familiare o, comunque, all’esterno”.(ANSA)