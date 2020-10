Cristiano Ronaldo positivo al nuovo coronavirus

Roma, 13 ottobre 2020. Anche il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, è risultato positivo al nuovo coronavirus. Lo ha annunciato in una nota la federcalcio portoghese, a poche ore dalla partita con la Svezia. L’attaccante della Juve è in isolamento ed è asintomatico. “Ronaldo, che per raggiungere il ritiro della selezione portoghese aveva lasciato in anticipo l’isolamento fiduciario in cui era stata posta la Juventus dopo la positività di due membri dello staff, era sceso in campo domenica contro la Francia“. Lo riporta Tuttosport.com.