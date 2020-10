Dattoli “COVID, così abbiamo potenziato le misure di sicurezza al Policlinico”

Foggia, 13 ottobre 2020. “Il potenziamento dell’azione preventiva e di gestione ottimale delle situazioni a rischio che era già stata avviata nelle settimane scorse dal Policlinico Riuniti è coinciso con l’attività epidemiologica di questi giorni in conseguenza degli ultimi casi di contagio dei medici ginecologi: l’azienda ospedaliera ha comunque predisposto un ulteriore rafforzamento delle linee di guardia per aumentare il livello di attenzione in questo momento delicato”.

E’ quanto rende noto la responsabile della comunicazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia in una nota odierna.

“Già attivo il triage ostetrico al piano terra del reparto per filtrare le pazienti: il sistema di sicurezza si esplica con la rivisitazione dei percorsi sporco – non sporco ampliando gli spazi per attivare tempestivamente il pronto soccorso dedicato alle pazienti gravide aumentandone la capienza e l’accesso dall’esterno”.

“Questo consente di sviluppare la zona grigia al terzo piano del reparto di Ostetricia.

è impegnato più personale ostetrico nella fascia oraria pomeridiana sul follow-up e le prestazioni specifiche per garantire più assistenza, in particolare nei servizi delle cardiotocografie e diagnostica prenatale;

è ampliata l’area grigia dedicata all’Ostetricia grazie al trasferimento della Ginecologia ospedaliera al 1^ piano della Maternità: ciò comporterà una triplicazione dei posti a disposizione delle degenti fino a 9-10 disponibilità;

sono già garantiti tamponi h24 con percorso separato per le gestanti.

L’azienda ha inoltre previsto l’aggiunta di lettini in sala parto per garantire la contemporaneità di più pazienti Covid e limitare così la possibilità di rischio di contaminazione nel passaggio dalla zona pulita alla zona grigia/sala parto, abbassando il rischio clinico e intervenendo meno nell’area filtro pulito/sporco”.