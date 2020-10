“Far West nelle strade pugliesi”: giornale svizzero ironizza su assalto a Manfredonia

Manfredonia, 13 OTT. 2020 – A seguito del fallito assalto di ieri mattina ad un furgone che trasportava sigarette lungo la Sp 141 che da Manfredonia conduce a Zapponeta, il giornale svizzero La Regione ha presentato l’evento come una sorta di “assalto alla carovana” che ricorda i film di John Ford e Sergio Leone. Oltre al titolo evocativo, il quotidiano del cant. Ticino stampato a Bellinzona, ha allegato nell’articolo anche una fotografia del vecchio West, con tanto di strade polverose e sterrate, presumibilmente la loro visione delle strade pugliesi. L’ironia svizzera non fa molto ridere, ma sono opinioni.