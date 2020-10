Focolaio a Mortara, “positive 56 suore”

(ANSA) – MILANO, 13 OTT – Al centro sociale Pianzola di Mortara, nel Pavese, – dove vivono le suore anziane dell’ordine Pianzolino e loro familiari anziani o disabili – 56 delle 57 sorelle presenti nella struttura sono risultate positive al Covid, una sola non ha contratto il virus, che ha contagiato anche 12 operatori.

“E’ una situazione che stiamo seguendo – ha detto il sindaco Marco Facchinotti alla Provincia Pavese – Speriamo che si possa risolvere per il meglio“. Al momento una delle suore è ricoverata, altre sono state portate in strutture protette per degenza covid, fra i laici contagiati qualcuno ha la febbre ma la maggior parte sono asintomatici. (ANSA).