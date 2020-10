Foggia, avviso pubblico per autisti di ambulanza e soccorritori

Foggia, 13 OTT. 2020 – 118 in Puglia, Sanitaservice Foggia ha pubblicato gli elenchi di soccorritori ed autisti di ambulanza selezionati per le prove pratiche volte all’assunzione di 72 ed 11 di essi, rispettivamente. La pubblicazione degli avvisi pubblici è un atto importante, per alcuni aspetti. Per molto tempo si è discusso se quella della Regione Puglia fosse un’uscita di tipo pre-elettorale o se invece avrebbe visto un proseguimento ad urne chiuse. Ed era un dubbio importante, da cui dipende il futuro di alcune centinaia di famiglie.