Foggia, Covid: una 27 enne in rianimazione ai Riuniti

Foggia, 13 OTT. 2020 – Appena quattro positivi ieri in provincia di Foggia, a fronte di un numero molto basso di tamponi effettuati domenica. Ma il timore delle autorità sanitarie è che una nuova valanga potrebbe esserci oggi (erano stati 95 sabato) quando verranno processati i dati riferiti ai tamponi fino a mezzogiorno. Registriamo però altri due morti (il terzo rilevato dal bollettino è il soccorritore Matteo Pompilio deceduto sabato scorso), entrambi erano ricoverati nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza: un uomo di 90 anni e una donna di 89, quest’ultima già ospite di una residenza sanitaria per anziani. E’ stata invece trasferita in Rianimazione una paziente di 27 anni al Policlinico di Foggia colpita dal virus nei giorni scorsi e con comorbidità significative (affetta dalla sindrome di down) comunque allo stato non grave secondo quanto riferiscono dall’hub sanitario provinciale. Fonte: GdM