Furore “Piemontese, ti ha dato fastidio che la Barone ha citato Vieste e Rodi?”

Foggia, 13 ottobre 2020. “Ho letto il comunicato dell’Assessore Piemontese a me indirizzato, noto con piacere che sulle vicende del Parco Nazionale così come delle consulenze e gli appalti legati al favoloso mondo del Partito Democratico l’Assessore al Bilancio non proferisce parole, se non ad una mera elencazione di quanto è stato bravo a spendere i soldi dei pugliesi nei suoi feudi. Questo a casa mia si chiamano marchette, non fatti“. Lo dice in una nota sui social l’eurodeputato del M5s, Mario Furore.

“Poteva tranquillamente citare le parole del sindaco di Rodi che sommariamente disse ”ho sempre votato e fatto votare a destra, ma siccome Piemontese ci dà i soldi (il sindaco di Rodi ha fatto riferimento probabilmente agli investimenti nel territorio grazie agli interventi della Regione Puglia,ndr) voterò e farò votare lui“. Con Piemontese che passa dai decimali alle 445 preferenze di quest’anno a Rodi. Per fare un esempio”, dice Furore.

“Ma siccome non amo a differenza sua parlare di voti, il tema è : che cosa ha dato fastidio al caro Piemontese? Che la Barone abbia citato anche Rodi e Vieste nelle sue denunce? Se si, non si ritenga colpito, non è stato fatto il nome di nessuno perché spetta agli inquirenti stabilire eventuali pratiche scorrette di voto a chi sono in capo. Non a noi. Buon lavoro quindi…agli inquirenti.”