Funerali Francesco Traiano, Landella “E’ lutto cittadino”

“Domani, 14 ottobre, in concomitanza con i funerali di Francesco Traiano, è proclamato lutto cittadino. Saranno sospese tutte le manifestazioni ricreative aperte al pubblico organizzate o patrocinate dal Comune di Foggia”. Come preannunciato, il sindaco Landella proclama per domani il lutto cittadino, giorno delle esequie di Francesco Traiano, il commerciante ucciso durante una rapina.

Parteciperà al lutto Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia che invita caldamente tutti gli associati ad abbassare domani le saracinesche delle proprie attività dalle 10 alle 12 , come da ordinanza sindacale. “Foggia merita di splendere, tutti i lavoratori meritano di ritornare alle proprie case dopo la giornata di lavoro”, scrive Confcommercio Foggia. Le esequie si svolgeranno nella chiesa della Beata Maria Vergine.