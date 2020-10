Rione Martucci, la protesta dei residenti “Segnali di ripresa? Deboli”

Foggia, 13 ottobre 2020. Ancora degrado contro il profondo bisogno e desiderio di migliorare la periferia. Ma ancora la volontà di lottare, perché i segnali di ripresa, seppure ancora pochi e deboli, non vadano perduti. Il comitato “Rione Martucci” ci riprova ad insistere e organizza per novembre delle giornate a tema per sensibilizzare la cura e il decoro della zona in questione.

Slogan dell’iniziativa, PERIFERIE AL CENTRO. Questa si svilupperà in vari momenti quali: la giornata ‘plastic free’ e la ‘giornata dell’ albero’ nella quale verrano piantumati alberi nel cuore del rione, piazza D’Aloiso; sarà commemorato il defunto carabiniere foggiano, Savino D’Aloiso, deceduto in servizio mentre o prestava il proprio servizio alla Stazione Carabinieri di Codigoro, in provincia di Ferrara; avrà luogo la distribuzione di un libricino sulla storia del rione e del carabiniere di cui sopra; spazi di riflessione in cui risalire alle origini del quartiere, perché “per amare un territorio, bisogna conoscerne le origini”.

Apolitico e formato da liberi cittadini, il comitato esprime il fermo proposito di voler “essere una linea guida da seguire per collaborare e migliorare la nostra città ma soprattutto le periferie”. E qualche passo in quella direzione, in effetti, è stato già compiuto. La settimana scorsa ha avuto luogo nel quartiere una visita del presidente della commissione ambiente e territorio di Foggia, Giovanni Quarato, interpellato per la questione di un terreno abbandonato e che versa in condizioni igienico sanitario gravi. In tale occasione, il comitato ha potuto esporre, ancora una volta, le problematiche che attanagliano la periferia. In occasione della ‘giornata plastic free’ , sarà presente invece l’assessore all’ambiente, Matteo De Martino, contattato dall’associazione nazionale Onlus Plastic Free, sezione di Foggia, la stessa che ha promosso la giornata al parco dell’ Incoronata, tenutasi il 27 settembre scorso.

