Sfruttamento agricoltura e caporalato, Mauri a Foggia (FOTO – VIDEO)

Foggia, 13 ottobre 2020. Il vice ministro dell’Interno, onorevole Matteo Mauri, stamani in Prefettura a Foggia per analizzare il tema ‘Sfruttamento in agricoltura e caporalato’. Previsti incontri con: il procuratore della Repubblica, i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il responsabile della sezione D.I.A. di Foggia e il direttore dell’Ufficio Territoriale del Lavoro.