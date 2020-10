Stato di agitazione sindacati Ataf, l’azienda convoca un incontro

Foggia, 13 ottobre 2020. Le segreterie aziendali e territoriali di Faisa Cisal, Faisa Confail e Ugl trasporti, in una lettera firmata da Antonio Tuand, Mariano Bruno e Mario Poliseno, hanno chiesto al sindaco Landella, al Cda dell’Ataf e al suo presidente Giandonato La Salandra un incontro urgente.

Oggetto dell’incontro è la carenza di autobus con la limitazione del pubblico servizio, la mancanza pezzi di ricambio e la condizione del lavoro dei dipendenti, scrivono in una nota congiunta. Per conoscenza la lettera è stata inviata anche al Prefetto di Foggia e all’Osservatorio dei conflitti sindacali. Si tratta “dell’attivazione, in prima fase, delle procedure di raffreddamento e conciliazione prevista dalla L. 146/90”.

Con una lettera firmata dal vice-presidente del cda Ataf Vittorio Zenga, la risposta dell’azienda è arrivata nel corso del pomeriggio: “In seguito alla vostra nota, si convoca l’incontro domani alle ore 14.30 presso la sede aziendale”.