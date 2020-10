Stornara, Rocco Calamita “Ad oggi 12 positivi al COVID”

Stornara, 13 ottobre 2020. “Ad oggi sono 12 i casi risultati positivi al Covid. Tutti in condizioni buone ed in isolamento presso le proprie abitazioni. Auguro ad ognuno una pronta guarigione. Per tale ragione e al fine di evitare rischi da assembramenti, proibiti per legge, quest’anno l’illuminazione votiva straordinaria non verrà fornita. Sono certo che comprenderete cause e circostanze che hanno determinato tale scelta, dettata da una superiore necessità/esigenza quale quella della tutela della salute pubblica”.

Lo rende noto il sindaco di Stornara, Rocco Calamita.