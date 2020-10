Torna il foggiano Saurino su RAI1 nella fiction Doc

(gazzettadelmezzogiorno) Foggia, 13 OTT. 2020 – Da giovedì il 28enne attore foggiano Gianmarco Saurino, lo rivedremo accanto a Luca Argentero e Matilde Gioli per la seconda stagione del medical drama Doc – Nelle tue mani, la serie televisiva di successo della prima serata di Rai 1 diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco. Si riparte, quindi, il 15 con due episodi nuovi (gli altri sei andranno in onda uno alla settimana) della serie liberamente ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni che, risvegliatosi da un coma in seguito a un incidente stradale avvenuto nel 2013 che gli ha causato lesioni cerebrali, ha perso la memoria legata ai 12 anni precedenti all’accaduto. In questa fortunata serie, l’attore pugliese interpreta il ruolo del dottor Lorenzo Lazzarini, un personaggio pieno di paure e di insicurezze. (Fonte: GazzettadelMezzogiorno)