Ultima Ora. Ancora 2 positivi a Manfredonia: operatori sanitari ospedale

(statoquotidiano, 13 ottobre 2020, ore 08:20). Continuano a salire le positività al nuovo coronavirus a Manfredonia. Dopo i 44 casi comunicati ieri, 40 al 10 ottobre, 42 all’11, 44 al 12, stamani si registrano ulteriori 2 positività. Totale di attuali positivi dunque per Manfredonia, al netto di possibili guarigioni, è 46 cittadini, rientranti nel totale di almeno 130 tra quarantena – isolamento fiduciario e ricoveri (in ospedale tra terapia intensiva, pneumologia, malattie infettive: Casa Sollievo – Policlinico Riuniti).

Per le ultime due positività, da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, si fa riferimento a 2 operatori sanitari del reparto di chirurgia dell’ospedale San Camillo De Lellis. Non chiaro se siano state sospese momentaneamente le attività per la conseguente sanificazione del reparto.

Ricordando che non risultano positivi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Manfredonia (l’unico caso è stato quello già comunicato di una persona frequentante un corso in una classe di un istituto comprensivo), tantomeno correlati agli eventi pre, post e durante Giro d’Italia (anche per la vicinanza degli eventi), non si possono confermare (come fatto dal primo giorno) positività di uffici privati, imprenditori, militari, e le numerose voci riprese in città a causa del Covid, se non dopo conferma ufficiale, sempre nel rispetto della privacy degli interessati. Un dato resta: il rinvio di numerosi eventi pubblici, da Manfredonia a Orsara di Puglia, e altrove.

Al momento StatoQuotidiano attende comunicazioni dell’Ase SpA relative all’organizzazione della raccolta differenziata per i nuclei familiari, e stabili, dove sono presenti persone in quarantena ed isolamento fiduciario.

Per Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta: al momento non si registrano novità. Dunque, situazione invariata all’ultimo aggiornamento.

