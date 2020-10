Voto di scambio, Gatta: “Esistono caporali del consenso? Sarebbe gravissimo”

Foggia, 13 ottobre 2020. La presunta compravendita di voti alle regionali, su cui indagano la Digos e la Polizia postale di Foggia, ha innescato anche un animato dibattito politico fra Pippo Cavaliere, il Pd e il M5s. Sembra che si debba rivotare per le comunali da qui a pochi mesi, oltre il merito della questione giudiziaria, se non fosse che la scadenza del mandato per l’amministrazione in carica è prevista nel 2024.

Su quanto potrebbe essere avvenuto in campagna elettorale fino alle urne, per il centrodestra Stato Quotidiano ha ascoltato alcuni dei suoi protagonisti. Joseph Splendido, Giandiego Gatta e Giannicola De Leonardis sono in attesa della proclamazione ufficiale a consiglieri regionali.

Alfonso Fiore, consigliere comunale, candidato nella lista ‘La Puglia Domani’: “Se il caso di corruzione elettorale fosse vero- perché fino ora si è trattato solo di voci arrivate da Foggia e in provincia- io non mi candiderei più perché, a questo punto, è difficile essere eletti. Per le comunali del 2019 ho speso 2.880 euro, per le regionali sto facendo ancora i conti fra assegni, bonifici e benzina con gli scontrini. I voti sono della gente, che mi segue, che legge i miei comunicati in cui critico lo stesso sindaco Landella perché non voglio che questa città muoia”. Circa il comunicato del Pd, critico nei confronti di quello che ritiene il “qualunquismo” di RosaBarone: “Perché il Pd dice questo, se la rappresentante del M5s ha fatto una denuncia avrà qualche prova. Io non posso giudicare la cosa in sé perché non ho elementi per farlo, ma mi sembra fuori luogo la risposta del Pd”.

Joseph Splendido, candidato della Lega: “Sono in attesa di quello che la giustizia farà, ho piena fiducia nella magistratura. Riguardo ai comunicati stampa degli altri rappresentanti politici: “Non entro in questa polemica, non si strumentalizza un fatto di questa gravità, e di cui non si sa ancora nulla, per motivi politici. La giustizia farà il suo corso, nel caso fosse provato auspico per loro la pena più grave possibile”.

Giannicola de Leonardis, candidato di Fdi: “La giustizia chiarirà, se fosse vero le persone responsabili ne pagheranno le conseguenze dal punto di vista penale e politico. Questo metodo non ci appartiene, lo dico anche a livello di partito, se appartiene a singole persone è un esempio sbagliato per i giovani. Il voto è l’espressione della nostra di democrazia, il problema è che i partiti non formano più le classi dirigenti. Paolo Borsellino diceva che la rivoluzione si fa con la matita nelle urne, ma qui altro che rivoluzione”.

Giandiego Gatta, candidato di Fi: “Non ho letto la denuncia di Barone, farebbe bene a indicare gli elementi di prova in suo possesso e le fonti di informazione”. Riguardo alle note si stampa degli altri partiti, anche riferite alle scorse comunali: “Ma quello che non è provato non esiste. Se fosse vero, se esistessero dei caporali del voto, individuateli. Sarebbe un fatto gravissimo, una violenza alla democrazia che si fonda sul diritto alla libera scelta approfittando dello stato di necessità per 30-50 euro. E’ giusto che ognuno raccolga il frutto di quello che ha seminato in termini di credibilità, vendere e compare voti è un reato. Grave sarebbe se qualcuno pensasse di ottenere consenso pagandolo, ma è anche una questione etica, che offende chi lo costruisce ogni giorno”.

A cura di Paola Lucino, 13 ottobre 2020