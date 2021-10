Beccato in auto senza patente mentre evade dai domiciliari: un arresto sul Gargano

hanno arrestato l’uomo, pregiudicato, per evasione dagli arresti domiciliari, cui era sottoposto. Ihanno incrociato l’arrestato che, alla guida dell’autovettura di proprietà di un suo congiunto, percorreva quella strada dirigendosi verso il centro abitato. Dopo essere stato riconosciuto è stato subito raggiunto e bloccato.

Condotto in caserma, è stato dichiarato in stato di arresto. A suo carico è stata contestata anche la violazione della guida senza patente perché mai conseguita. Al termine delle formalità di rito, il 33enne è stato ricondotto presso la sua abitazione per rimanervi agli arresti domiciliari.