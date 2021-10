Brumotti “A Foggia non c’è solo criminalità ma anche cittadini che vogliono che le cose cambino”

Foggia, 13/09/2021 – (adnkronos) “Ho parlato di mafia, ma potrei citare anche la ‘ndrangheta ricordando la strage di Duisburg, perché – fa notare Brumotti – il punto è sempre lo stesso. A Foggia non c’è solo criminalità, ci sono i cittadini, le persone che hanno chiamato Striscia perché le cose cambino. E io lì ci torno. Ci torno in bici”. Nessuna paura? “A me che volo in bici a 200 metri dai precipizi abituato alle facciate, i pugni e le botte non fanno paura. E non perché sono un supereroe gonfio di ego. Anzi sono un coccolone, una persona sensibile che vive in modo semplice. La mia forza è la consapevolezza di stare nel giusto, la certezza che chi vive fomentando la paura perde potere se viene ridicolizzato. La mia forza certamente è avere Striscia alle spalle”.

“La mia solidarietà, infatti, va piuttosto a tutti quei giornalisti di penna dei paesini che hanno il coraggio di scrivere pur sapendo che rischieranno di perdere il lavoro, o peggio la vita. Questi giornalisti dovremo ascoltarli di più: e roi veri e propri, senza armi, caschi, giubbotti antiproiettile. Eroi con la penna e un paio di occhiali”. (adnkronos)