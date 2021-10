Manfredonia (Foggia), 13/10/2021 – “ECCEZIONALE… l’Anfiteatro di Sipontum, scavo dopo scavo sta ritornando alla luce!!! Non sembra strano che questo rudere abbia una forma curvilinea? “E no, non è strano” si saranno detti gli archeologi diversi anni fa… Ed oggi finalmente stanno dando una risposta!