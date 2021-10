Mafia a Foggia, Grasso “Gli imprenditori non si espongono”

Foggia, 13/10/2021 – (corrieremezzogiorno) «Il problema non è solo un problema di paura, il problema degli imprenditori foggiani è che non si espongo perché purtroppo le relazioni con la mafia in un posto come queste determinano le relazioni di convenienza. Le relazioni con la mafia, in un posto come questo, determinano le relazioni di convenienza”.

Lo ha detto Tano Grasso presidente onorario del Fai, le fondazioni antiracket italiane all’ università di Foggia in un incontro alla presenza del ministro della Giustizia Marta Cartabia. “Foggia è un’emergenza nazionale non da oggi sotto il profilo della criminalità. Il fatto nuovo – ha aggiunto Grasso – è che negli ultimi anni c’è stata una reazioni da parte delle istituzioni straordinaria, dal prefetto alle autorità giudiziarie, alle forze di polizia. Una presenza dello Stato come non si era mai vista mai vista prima. C’è uno spiraglio nel mondo imprenditoriale, ci sono persone che hanno denunciato.

Alcuni imprenditori vivono purtroppo con la scorta come conseguenza della loro denuncia. Ci sono state queste timide costituzione di parte civile. Ma è solo un piccolo spiraglio. La strada è lunga, è difficile è in salita e il problema non è solo un problema di paura. Questo è un pezzetto del problema”. “Quell’atto del Governo nazionale lancia un segnale a tutta la città”. (corrieremezzogiorno)