Peschici. “I servizi hanno svolto il loro dovere, la figlia non vuole vedere il padre”

“I servizi in ossequio ai provvedimenti giudiziari emessi hanno svolto la loro attività. Precisazioni da parte dell’Avv. Angela Masi, legale della madre della bambina nonchè ex compagna di V.C. di Peschici, dopo le affermazioni del legale di V.C., Avv. Giuseppe Falcone, riportate nell’articolo pubblicato ieri sulla nostra testata.

“I servizi hanno avuto i colloqui con la bambina e con i genitori – ha puntualizzato l’Avv. Masi – Purtroppo il rapporto attuale tra la figlia e il padre è in grave crisi e il Tribunale si è riportato alle conclusioni riportate dai servizi. Il Tribunale ancora una volta però ha delegato ai servizi le opportune valutazioni per evitare ulteriori danni alla bambina ma non dimenticando il ruolo del padre e quindi la eventuale individuazione di un calendario di incontri.

“Dopo gli incontri avuti con la psicologa, per ora la bambina non vuole incontrare il padre – ha fatto sapere – i servizi socali, delegati dal Tribunale, riprenderanno ad intraprendere un percorso psicologico sia per la bambina che per i genitori, con lo scopo di un eventuale avvicinamento della bambina che, però, per adesso, non vuole assolutamente vedere il padre”.