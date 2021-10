Pesistica, nuovo record italiano per la manfredoniana Lucia Zerulo

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 13 ottobre 2021. Dopo la brillante esperienza di Simone Arminio, primo ragazzo sipontino che si è misurato in una gara di pesistica olimpica, qualificazione nazionale assoluti, del circuito nazionale Fipe, cat. fino a 73kg, una grande impresa sportiva nel movimento pesistico cittadino è arrivata dal settore femminile.

Lucia Zerulo, infatti, nella tappa nazionale di Foggia del circuito 110% raw, gara di Powerlifting, nella specialità di “Deadlift” (Stacco da terra) ha fissato il record italiano sollevando la ragguardevole misura di 87,5kg, nella sezione open fino a 44 kg, (a fronte di un record europeo di 103.5kg e un record mondiale di 115kg).

Per non addetti ai lavori il powerlifting è una disciplina sportiva competitiva nella quale ogni singolo atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile e dove non è concesso agli atleti di indossare alcun tipo di attrezzatura in grado di incrementare la prestazione ma soltanto cintura, ginocchiere e polsini per sostenere le articolazioni sotto sforzo. Il peso sollevato, quindi, è interamente a carico del sistema muscolo-scheletrico dell’atleta e l’atleta sipontina nella sua grande performance è riuscita a stabilire il nuovo primato italiano nella sua unica alzata.

Lucia Zerulo ha afferrato il bilanciere al suolo con grande determinazione e lo ha sollevato finché le proprie gambe e il proprio busto hanno raggiunto la posizione verticale distesa mentre il bilanciere fermo a livello delle anche ha consentito ai giudici di decretarne la validità della prova. Grande soddisfazione per il suo coach Luciano Manfredi della A. S. Body Art, che la segue costantemente e che crede nei suoi margini di miglioramento nel sistema MFC method (movimento, forza, condizionamento metabolico), con la ricerca della migliore mobilità, i parametri di forza e di salute cardiovascolare.

Dopo la sua introduzione nel circuito IPF nel 2012, il movimento RAW è cresciuto vertiginosamente, superando, in numero di atleti, in poco tempo il movimento attrezzato e siamo sicuri che imprese come queste possano avvicinare, sulla scia anche dei grandi traguardi olimpici, raggiunti nell’estate scorsa, tanti altri ragazzi ad uno sport in costante ascesa. Lucia Zerulo è la punta di diamante del parco femminile ma coach Manfredi sottolinea come ci sia un buon settore di Powerlifting e Weighlifting con tanti ragazzi e ragazze che si avvicinano a questa disciplina sportiva e che hanno un buon potenziale.

Lucia Zerulo: “Ho cominciato per caso, per andare in palestra e mettermi in forma. Il tutto è iniziato tre anni fa circa, ho cominciato a vedere che oltre a risultati estetici stavo ottenendo anche dei risultati a livello di prestazioni. La cosa fondamentale è stata la dedizione e la costanza”.

“Nonostante il lavoro ho sempre trovato il tempo per allenarmi. Non mi sono mai allenata per gareggiare, è stata un’idea del mio coach Luciano Manfredi che ha visto delle potenzialità e abbiamo voluto provare a gareggiare. Che dire è stata un’emozione incredibile non mi sarei mai aspettata raggiungere questo obbiettivo e stabilire il record italiano, tant’è che l’ultima alzata (quella del record 87.5 kg) non ricordo nemmeno com’è stata, se fosse pesante o meno. Adesso continuerò ad allenarmi e chissà, proveremo ad alzare l’asticella”.

Luciano Manfredi: “Sono orgoglioso di aver portato a Manfredonia una realtà come quella del Powerlifting e del Weightlifting. La palestra Body Art è la prima società nella nostra città a curare queste discipline sportive. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito alla nostra crescita professionale”.