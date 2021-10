Riccardi: “Una campagna elettorale dove si prova a nascondere tanto, su tutto: il bilancio e le infiltrazioni”

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 13 ottobre 2021. “E’ una campagna elettorale atipica, dove si sta cercando di nascondere tanto e di non trattare le questioni essenziali per amministrare la città. Due questioni su tutte sono state accantonate: il bilancio e le infiltrazioni della criminalità“.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it il già sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, attualmente nello staff del presidente della Regione Puglia Emiliano, dopo essere stato nominato suo Consigliere per le Tematiche Ambientali.

“Si continua ad accantonare la questioni delle infiltrazioni della criminalità organizzata (problematica alla base, come noto, per lo scioglimento del Consiglio comunale del Comune di Manfredonia,ndr). Molti candidati fanno finta di non capire e di non sapere, organizzano iniziative per dire a loro stessi che c’è il problema”.

“Poi c’è il tema del bilancio del Comune di Manfredonia. Da qui deve partire: dalle dichiarazioni dei Commissari il debito sembra ridotto. I componenti della Commissione hanno detto che hanno fatto tagli importanti, che hanno ridotto vistosamente il debito del Comune. Un debito che, ricordo, rappresenta la parte strutturale del bilancio, quanto non trova capienza nelle entrate correnti. Personalmente devo prima guardare le carte. In ogni modo, i candidati ci devono spiegare cosa vogliono fare. Il bilancio è la polpa del Comune“.

Per i candidati in corso per il ruolo di sindaco: “La situazione è così ingarbugliata, piena di aspetti preoccupanti in città che è complicato che qualcuno possa realmente essere in condizione di fare il sindaco”.

