Azione, rifiuti a Foggia: “Necessari controlli dalla Commissione Straordinaria”

Foggia, 13 ottobre 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa da Nicola Zingrillo, Segretario Cittadino di Azione:

Molti organi di stampa hanno riportato negli ultimi giorni interventi di esponenti autorevoli sulla grave situazione della gestione del ciclo dei rifiuti nella città di Foggia affidato all’AMIU SPA e sugli interventi previsti in proposito dalla Commissione Prefettizia. Con l’occasione si ripetono le accuse di inadeguatezza dello strumento commissariale per la gestione di atti amministrativi destinati ad avere un impatto sulla città nei prossimi decenni.

Mi riferisco in particolare all’intervento di Giuseppe Maniero sull’Immediato e di Giorgio Cislaghi su Stato Quotidiano Contributi importanti ed osservazioni pertinenti a cui vorrei aggiungerne alcune mie personali. Credo che sia superfluo interrogarsi ancora sulla necessità del commissariamento del Comune di Foggia per i noti eventi mentre è in effetti fondata la critica sull’appropriatezza dello strumento commissariale come è attualmente disciplinato. Sono certo però che se noi cittadini avessimo vigilato sulle nostre amministrazioni elettive con la stessa attenzione con cui giustamente lo stiamo facendo sui commissari non ci troveremmo nella situazione attuale. Quest’ultima considerazione vale in particolare per la gestione dei rifiuti.

Dopo il fallimento dell’Amica SPA, sul quale sarebbe necessaria una profonda riflessione da parte di tutti i cittadini attraverso una lettura degli atti processuali che ne hanno fotografato le cause, la politica foggiana ha commesso ulteriori gravissimi errori. Il primo è stato quello dell’amministrazione Mongelli che dopo il fallimento ha pensato di sottrarre la gestione del servizio alla Curatela Fallimentare di Amica SPA, che lo stava effettuando con il controllo del Tribunale di Foggia mantenendo livelli occupazionali, con un controllo accurato dei costi e addirittura con delle economie.

La scelta è stata quella di affidare “in house” il servizio all’AMIU SPA che all’epoca non era ancora partecipata dal Comune di Foggia. Per poter procedere all’affidamento si è ritenuto che vi fosse un’emergenza ambientale che legittimasse una deroga alla norma che vietava affidamenti in house a società non partecipate. Questa scelta, alla quale è seguita quella di partecipare al capitale di AMIU SPA con conferimento di beni immobili di cospicuo valore, ha definitivamente sottratto la gestione del ciclo dei rifiuti alla città di Foggia affidandolo ad una società il cui focus è con tutta evidenza la città di Bari. A questa scelta sbagliata se ne è aggiunta un’altra che si è protratta anche nella amministrazioni successive: come evidenziato da Cislaghi non si è mai sottoscritto un serio contratto di servizio rinviando per decine di volte un contratto “provvisorio” che disegnava un servizio di qualità scadente e molto lontano anche dall’idea di una gestione integrata dell’intero ciclo.

Se infatti la creazione di una società partecipata da più enti può essere l’occasione per realizzare con economie di scala oltre al servizio di raccolta anche gli impianti, questo non può accadere senza un rigoroso controllo degli enti partecipanti, in primis del Comune di Foggia, con gli strumenti consentiti dalla legge: contratti di servizio, controllo analogo sugli atti e sulla gestione. Tutto questo dovrebbe essere favorito, tra l’altro, dalla presenza negli organi di gestione della società AMIU di amministratori e sindaci espressi dal Comune di Foggia nella sua qualità di socio. Oggi dopo avere investito nella capitalizzazione dell’AMIU spa beni rilevanti appartenenti ai cittadini di Foggia è sbagliato pensare ad un’esternalizzazione del servizio, a meno che la situazione patrimoniale ed amministrativa della società non sconsiglino la scelta.

E’ quindi giusto che la Commissione faccia quello che il Comune di Foggia non ha fatto mai: “Approfondire la qualità della gestione e lo stato patrimoniale di Amiu SPA esercitando i controlli sulla stessa in tutte le forme dovute; – preparare e far sottoscrivere un contratto di servizio serio e rigoroso di durata pluriennale pensando non solo al servizio in tutte le sua forme ma anche agli impianti, alla differenziazione ed alla chiusura del ciclo. Da ultimo è doveroso che la commissione prefettizia, che ha l’autorevolezza ed il distacco per farlo, raccolga le sollecitazioni più volte formulate dalla Corte dei Conti in ordine al risanamento dei conti del Comune e risolva il contenzioso in essere con il Fallimento dell’Amica SPA attraverso una transazione.

Questo per due ragioni concorrenti: sono emerse con chiarezza precise responsabilità del Comune per il fallimento di Amica; se si dovesse arrivare a pronunce giudiziali ci sarebbe un rilevante rischio di default per il Comune stesso”.

Nicola Zingrillo – Segretario Cittadino di Azione