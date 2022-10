Il Gino Lisa riparte con Lumiwings tra luci e ombre: le cose da migliorare

Spetta ai passeggeri, anche, far conoscere le proprie esperienze di volo, così come stiamo facendo noi di Sharing Europa. L’esperienza concreta vale molto di più, soprattutto se positiva. Quale soluzione allora? Prima di pensare alla partenza di altre tratte come la Foggia -Torino e la Foggia – Verona vanno compiuti sforzi per una maggior conoscenza di questa opportunità e va organizzato un confronto tra le varie componenti per fare il punto della situazione dopo il primo mese di volo. Bisogna saper avere pazienza per questi primi 3 mesi per “decollare” definitivamente dai primi voli del 2023. Facciamo tutti del nostro meglio per lo sviluppo del territorio!”. Lo riporta sui social Sharing TV