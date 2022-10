“Il Maledetto” girato a Monte S. Angelo e Manfredonia alla Festa del Cinema di Roma

MANFREDONIA (FOGGIA), 13/10/2022 – Un piccolo criminale ai margini della mafia pugliese, la cui moglie lo spinge a volere di più. Il loro unico figlio muore in un agguato e per vendetta personale il criminale uccide mezza cosca rivale.

Fonte: movieplayer

È in sintesi la storia che si racconta in “Il Maledetto” di Giulio Base,con Nicola Nocella, Ileana D’Ambra, Gianni D’Addario, Andrea Sasso, Lucia Zotti e Samuele Carrino, film selezionato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione “Freestyle”. La proiezione si terrà, domenica 16 ottobre alle 20.30, nella sala cinema del Museo MaXXI, mentre le successive repliche sono previste lunedì 17 alle 21 nello Spazio Scena e martedì 18 alle 16 al Giulio Cesare.

Ispirato al “Macbeth” di William Shakespeare, la vicenda ruota intorno a Michele Anacondia, un piccolo criminale ai margini della mafia pugliese, la cui moglie lo spinge a volere di più. Il loro unico figlio muore in un agguato e Michele per vendetta personale uccide mezza cosca rivale. Il boss apprezza il suo coraggio: da “picciotto” lo promuove “sacrista” e quando i nemici incendiano la sua residenza va a rifugiarsi proprio da Michele e dalla moglie, la quale spinge il marito ad assassinare il capo per prenderne il posto. Michele sgozza il padrino: atto bestiale che lo porta a sua volta al comando della “Sacra Corona”. La coppia si trasferisce in una villa imperiale da dove Michele prosegue il comando e dove erompe la sua dannazione: la sete di sangue non si placa e lui precipita nella follia. Quell’ascesa irresistibile porta a una caduta rovinosa.

Girato in Puglia in sei settimane tra settembre e ottobre 2021 (Monte S. Angelo, Manfredonia, Rignano Garganico, Cellino San Marco, Lecce, Pezze di Greco, Conversano, Salice Salentino), “Il Maledetto” è prodotto da One More Pictures con Rai Cinema, con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Per la realizzazione della serie sono state impegnate oltre 102 unità lavorative pugliesi, tra cast artistico e troupe. (cinemaitaliano)