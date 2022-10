Manfredonia, emergenza al Pronto Soccorso: “Situazione di grave difficoltà”

Manfredonia (Fg), 13 ottobre 2022 – A proposito del Pronto Soccorso di Manfredonia, nella giornata di ieri, sono stato testimone oculare delle gravi difficoltà in cui lo stesso versa e nel quale sono chiamati ad operare i sanitari del Pronto Soccorso di Manfredonia.

L’occasione mi si è presentata per aver accompagnato una giovane una donna, con dolori addominali, nausea e vomito, provocati dalla presenza di calcoli alla cistifellea.

Sala di aspetto piena alle ore 10 del mattino, quindi, occorre suonare il campanello ed aspettare che qualcuno risponda. Sia chiaro e lo preciso senza alcuna polemica: nessuna censura , naturalmente, per i sanitari del nosocomio locale, costretti, loro malgrado, a causa del personale sanitario ridotto all’osso, a turni di lavoro estenuanti. Apprendo che nel Pronto Soccorso vi sarebbe un solo medico e tre infermieri che fanno, naturalmente, il possibile per effettuare il triage e sottoporre a visita medica i numerosi ammalati presenti nella sala di aspetto. Tornando alla donna con colecistite, sono dovuto andar via alle ore 12, quindi, lasciata in compagnia di una parente, la quale, alle ore 15,49, quindi sei ore dopo l’arrivo in Pronto Soccorso, mi notizia con un messaggio: “Ciao Antonio abbiamo finito, mia sorella è piena di calcoli”. A conti fatti, sono trascorsi sei ore dall’arrivo al PS, fino alla sua dimissione e diagnosi. Sei lunghe ore, di cui quattro passate seduta nella sala di aspetto del PS, con dolori addominali, prima di essere dirottata in chirurgia per la consulenza specialistica.

Tutto questo perché le criticità ed urgenze, che giungono al PS ogni giorno, sono tante e gravi e, purtroppo, da quanto riferitomi, vi sarebbe, una carenza di personale sanitario, non soltanto nel Pronto Soccorso. Ed allora, la domanda nasce spontanea e la rivolgo direttamente al Presidente della Regione Puglia Emiliano ad all’Assessore alla Sanità Pugliese Rocco Palese. Rappresenta la normalità, per una città di 57000 abitanti come Manfredonia, che in un Pronto Soccorso, giornalmente super affollato, vi sia un solo medico e tre infermieri? E’ una domanda che si sono posti tutte le persone sofferenti con le quali ho condiviso due ore nella sala di aspetto del PS dell’ospedale San Camilo del Lellis.

La pandemia ha messo a nudo le gravi problematiche che attanagliano la sanità, soprattutto nel sud. Questo è il risultato di una scriteriata politica sanitaria nazionale e regionale che, seguendo i diktat europei di riduzione della spesa sanitaria, ha prodotto come risultato una sanità che farebbe acqua da tutte le parti. Probabilmente, l’obbiettivo è dirottare il cittadino verso le strutture sanitarie private, quindi, a pagamento, riducendo l’intervento pubblico. Questo struttura nosocomiale, nonché i cittadini di Manfredonia e non solo, anche quelli limitrofi, hanno diritto ad una sanità pubblica efficiente.

La Regione Puglia, non può far finta di nulla. Ripensi ad una vera riqualificazione del San Camillo de Lellis, soprattutto in considerazione dei fatto che il diritto alla salute è inalienabile e previsto in modo sacrosanto dalla Costituzione, quest’ultima da molto tempo ignorata.

A cura di Antonio Castriotta