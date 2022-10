Meteo Puglia, allerta per forti temporali: ecco le zone a rischio (mappa)

FOGGIA, 13/10/2022 – Si va profilando il peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla nostra regione. Un fronte freddo intenso, grazie ad una zona di divergenza in quota la quale sarà capace di generare una piccola area di bassa pressione al suolo, piccola ma insidiosa, accentrerà nelle prossime ore una serie di temporali che transiteranno sulla Puglia essenzialmente centro-settentrionale.

I fenomeni saranno piuttosto intensi e concentrati in alcune aree. Infatti se vediamo l’immagine successiva possiamo notare le zone più a rischio di precipitazioni con quantitativi oltre i 100mm. Quindi attenzione amici di Altamura, Santeramo, Gravina. Ma attenzione anche alla zona di Taranto e interland tarantino come anche Monopoli, Fasano, Locorotondo e Martina Franca.

Allerta naturalmente sul resto delle zone adiacenti perchè i modelli matematici, si sa, non possono essere così precisi al millimetro, e, quindi, i fenomeni intensi potrebbero interessare zone molto vicine a queste previste. Sul resto della Puglia non mancheranno le piogge ma i quantitativi saranno più contenuti, tra i 5 ed i 15 millimetri. I fenomeni più significativi saranno possibili specie dal pomeriggio e si protrarranno per tutta la serata e le primissime ore di venerdì con una progressione spaziale classica da ovest-sudovest verso est-nordest.

Successivamente da venerdì, eccetto residue precipitazioni tra la notte ed il primo mattino essenzialmente sulle coste baresi e brindisine, il tempo volgerà al bello, le temperature comincieranno nuovamente a salire e vi saranno però nebbie persistenti durante le ore notturne. Questo tipo di tempo sembra persistere almeno fino alla fine della seconda decade di ottobre… vedremo. (meteopuglia)