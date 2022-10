Orta Nova, si è insediata la Commissione di accesso antimafia

La commissione, composta dalla dott.ssa Angela Barbato, viceprefetto aggiunto presso la Prefettura di Foggia, dal dott. Vincenzo Centoletti, Dirigente della Polizia Anticrimine presso la questura di Foggia, e dal S. Ten. Domenico Musto, Comandante della terza Sezione Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, opererà con i poteri previsti dalla normativa vigente per tre mesi, prorogabili, se richiesto, per altri tre mesi.

Il Comune di Orta Nova, lo ricordiamo, nelle ultime settimane è stato segnato da gravi fatti di cronaca: nel giro di un mese sono state uccise a sangue freddo due persone: il 20enne Andrea Gaeta e il 55enne Gaetano Tammaro, padre di Mirko, reoconfesso per l’agguato a Gaeta. L’uomo aveva svolto un ruolo fondamentale nel corso delle indagini lampo sull’omicidio di Andrea Gaeta: durante una conversazione telefonica con il figlio, a poche ore dal delitto, lo aveva convinto a costituirsi a Termoli, dove Mirko era fuggito per paura di subire ritorsioni.

Nel complesso, nel piccolo centro del foggiano, si contano sette le persone assassinate in tre anni. Ai gravissimi episodi sono collegati anche due suicidi, quello di Ciro Curcelli, l’agente della polizia penitenziaria che la notte del 12 ottobre 2019 ha ucciso la moglie Teresa Santolupo e le figlie di 13 e 18 anni Miriana e Valentina, per poi togliersi la vita; e quello avvenuto in carcere di Gerardo Tarantino, l’uomo accusato dell’uccisione di Tiziana Gentile avvenuto il 26 gennaio. Prima ancora, il 28 ottobre 2019, per mano di Cristoforo Aghilar, era stata accoltellata e assassinata sul pianerottolo della sua abitazione Filomena Bruno.