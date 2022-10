Presentazione del film “La divina cometa” girato anche a Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 13/10/2022 – Domenica 16 ottobre 2022, alle ore 19.00, durante la Festa del Cinema di Roma, l’Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi ospita la première de “La Divina Cometa”, il nuovo film di Mimmo Paladino, prodotto da Run Film e Nuovo Teatro in collaborazione con Rai Cinema e con il contributo di Film Commission Regione Campania e MiC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

Sceneggiato dallo stesso Paladino insieme a Maurizio Braucci (Orso d’argento come migliore sceneggiatura nel 2017 per La paranza dei bambini), l’opera giunge a quindici anni da Quijote, pellicola d’esordio dell’artista campano. Molti ospiti illustri fra il cast, che vede coinvolti attori professionisti e dilettanti, musicisti, ma anche piccoli camei di amici e intellettuali, in una lampada magica che proietta le luci sulla storia del cinema e della cultura cui Paladino ha sempre guardato con interesse. Tra questi Sergio Rubini (capostazione), Francesco De Gregori (magio musica), Alessandro Haber (magio teatro), Nino D’Angelo (magio poesia), Giovanni Veronesi (Pontormo) e Toni Servillo (Ugolino).

Ogni personaggio è primario perché unico e necessario affinché tutto si mostri; proprio come nel presepe vi è una coralità umana che attornia e guarda quello che sta accadendo, senza che vi sia un protagonista che emerge sugli altri. La pellicola è stata girata in Campania tra Apice, Benevento, Napoli, Paduli, Pietrelcina, Rotondi e Solopaca, e in Puglia tra Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo. Fonte: arte.go