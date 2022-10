“Settimana corta” a Manfredonia, Valente: “Gira un messaggio che sembra un fake”

MANFREDONIA (FOGGIA), 13/10/2022 – “Giuro che avevo pensato ad una fake, invece da palazzo San Domenico è giunta conferma che il messaggio che gira nei vari gruppi mamme è assolutamente vero.

Caro Sindaco, siamo nel 2022 e (già da un po’) le scuole sono organizzate in istituti scolastici comprensivi, di cui fanno parte una primaria ed una secondaria di primo grado, e ciascun istituto ha un Consiglio presieduto (guarda un po’ il caso) proprio da un genitore. Pertanto, le scuole hanno già la loro rappresentanza genitoriale che avrebbe potuto convocare in maniera ufficiale e non lanciando un messaggio nell’etere (per la serie: a chi cojo cojo). Avrebbe così dato modo ai presidenti dei Consigli d’Istituto d’interfacciarsi con i rispettivi dirigenti scolastici, con i docenti e con gli altri genitori, facendosi portavoce di un pensiero condiviso.

Sa, in democrazia si usa fare così… Lei, dunque, non solo dimostra superficialità entrando a gamba tesa e ad anno scolastico già in corso in una questione su cui gli istituti hanno piena autonomia, ma dimostra di avere anche poco rispetto per i genitori, verso i quali ritiene evidentemente superflui i formalismi che riserva ad altre rappresentanze della cittadinanza.

Inoltre, sminuisce anche il ruolo di chi nelle scuole con i nostri figli ci mette ogni giorno competenza e passione da anni, dal momento che (sic et simpliciter) addirittura si ritiene in grado di suggerire “le migliori soluzioni didattiche”. Insomma, come se un bel giorno a lei che è ingegnere io decidessi di dare i migliori suggerimenti in campo edile! Ora mi auguro che sulla proposta che vorrebbe trasformare in ordinanza ci stia seriamente (ri)pensando, perché è palese che il mondo della scuola non lo conosce affatto e non è a discapito dell’istruzione che bisogna cominciare a risparmiare per il caro energia. E un passo indietro sarebbe auspicabile ed apprezzato”.