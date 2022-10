Vedova nera in Puglia: come riconoscerla e cosa fare se si è morsi

Fonte: esquire

Per riconoscere un bimbo morso da vedova nera mediterranea e sapere come intervenire è necessario, prima di tutto, riconoscere l’aracnide stesso. La vedova nera mediterranea, chiamata anche malmignatta e il cui nome è Latrodectus tredecimguttatus, è cugina della famosa e temutissima vedova nera americana, la Latrodectus mactans. Il morso di quest’ultima, si sa, può essere letale, ma anche quello della vedova nera nostrana: seppure non vi siano casi accertati, alcuni decessi potrebbero essere messi in relazione col morso di questo ragno (ma davvero pochissimi).

La vedova nera mediterranea si riconosce facilmente grazie alla sua particolare forma: detto in parole non tecniche ma comprensibili, questo ragno ha una testa molto piccola e un corpo più grosso, nero con 13 macchie rosse. Le femmine sono più grandi e arrivano fino a 1.5cm di dimensione.

Il suo morso tuttavia non è frequente: la vedova nera mediterranea morde solo se si sente aggredita mentre il resto del tempo, come il ragno violino, tende a nascondersi o addirittura scappare in presenza di umani. È molto più presente sulla costa tirrenica, dalla Liguria alla Sicilia, che su quella adriatica, anche se si è fatta vedere anche in Puglia, in Sardegna e sul lago di Garda. Vedova nera mediterranea (Latrodectus tredecimguttatus)

Cosa fare se un bambino viene morso dalla vedova nera mediterranea