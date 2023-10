A Monte Sant’Angelo la “Camminata in rosa 2023”

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Monte Sant’Angelo si tingerà di rosa domenica 15 ottobre grazie ad un evento che mira a sensibilizzare sul tema della prevenzione del tumore al seno, per contrastare la violenza di genere e ampliare l’inclusività della comunità sociale. È “Camminata in rosa 2023”, evento promosso dagli Assessorati al Welfare e allo Sport, in collaborazione con l’Associazione Gruppo Podistico Montanari DOC e il Comitato territoriale della UISP e rientra nel progetto “Capitanata in rosa”. Domenica 15 ottobre la partenza è alle ore 10 da Piazza Giovanni Paolo II. Iscrizioni al 3284122022.

“Nel mese dedicato alla prevenzione dei tumori al seno, l’obiettivo che accomuna le realtà promotrici dell’iniziativa è intercettare e sensibilizzare sul tema sempre più persone di ogni fascia d’età, anche perché la malattia al seno non investe solo la sfera fisica, ma anche quella psicologica, sociale e spirituale” – spiega l’Assessore al Welfare di Monte Sant’Angelo, Lea Basta, che aggiunge – “Un importante momento di Comunità che vedrà uomini, donne e bambini ‘camminare per sensibilizzare alla prevenzione’, durante il quale sarà possibile compiere un gesto di solidarietà attraverso la donazione di un contributo che sarà devoluto all’ANDOS e alla KOMEN, associazioni attive nella promozione della prevenzione dei tumori al seno”.

Per l’assessore allo sport Giovanni Vergura – “Fare sport e attività fisica riduce il rischio di ammalarsi di cancro. Questo è scientificamente provato ed è una delle regole fondamentali per prevenire il tumore al seno. Per questo motivo promuoviamo con grande entusiasmo la ‘camminata in rosa’ per sensibilizzare sempre più la comunità su un tema così importante e rafforzare il concetto che lo sport è salute”.

La passeggiata si svilupperà nel centro cittadino, partendo alle ore 10 da Piazza Giovanni Paolo II per arrivare a Piazza Beneficenza, dove ci sarà un momento di festa conclusivo dedicato alle testimonianze e ad attività ludico – motorie. L’evento, inoltre, rappresenta un’anteprima del progetto “Monte Sant’Angelo città per le donne” partito già nel 2022 e che celebra la donna in un percorso di tre appuntamenti che vanno da novembre a marzo attraverso cui riflettere sul mondo della donna e sul ruolo che riveste nella società odierna e nella nostra comunità.