BARI – “Ulteriore sostegno ai Comuni pugliesi per la realizzazione dei Peba e l’abbattimento delle barriere architettoniche. È stato pubblicato ieri un bando destinato ai Comuni che hanno già il Peba (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) ma che vogliono aggiornarlo o ampliarlo, comprendendo che questi strumenti di pianificazione devono dialogare costantemente con le dinamicità legate allo sviluppo urbano oltre che alle mutazioni dovute alla programmazione dei lavori pubblici attuata da ciascun Comune”.

Lo annuncia Anna Grazia Maraschio, assessora all’ambiente e alle politiche abitative della Regione Puglia. “Come assessorato stiamo investendo notevolmente nell’implementazione dei Peba, che sono strumenti fondamentali per garantire condizioni di accessibilità degli edifici e dei luoghi urbani ed extraurbani da parte di coloro che li abitano, e che pertanto contribuiscono ad assicurare pari opportunità ai cittadini affetti da disabilità fisica, sensoriale e cognitiva”.

I fondi sono interamente regionali e la dotazione finanziaria ammonta a 177mila euro. I Comuni per il cui Peba si rende necessaria un’integrazione per aggiungere porzioni di territorio o edifici non valutati precedentemente e/o un aggiornamento, nonché per modificare le priorità nella realizzazione e programmazione degli interventi, possono richiedere un finanziamento regionale nel limite di:

5mila euro per i Comuni fino a 30mila unità residenti

10mila euro per i Comuni oltre 30mila unità residenti

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 24 novembre 2023. Ad oggi con il contributo regionale circa 60 Comuni si sono dotati dello strumento e per altri 85 è in corso la sua realizzazione.