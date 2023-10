Carlantino festeggia i 100 anni di Maria Rosina

CARLANTINO – Ha compiuto 100 anni Maria Rosina Coscia e Carlantino ha avuto modo di festeggiare un’altra centenaria.

Maria Rosina è nata a Carlantino il 9 ottobre del 1923. Non si è mai sposata, ha lavorato nei campi per una vita, riuscendo sempre a provvedere a se stessa in totale e piena autonomia.

Ha sempre vissuto a Carlantino, tranne in quest’ultimo periodo in cui vive a Foggia assieme a una nipote che le dà un po’ di assistenza e le fa compagnia.

Ha festeggiato i suoi 100 anni assieme a parenti e amici. É andato a festeggiarla anche il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia, che le ha consegnato dei fiori e una targa celebrativa “con i migliori auguri di tutta la comunità”. Nonostante qualche acciacco, lo stato di salute di Maria Rosina è complessivamente buono. É riuscita a godersi la festa ed è stata felice per gli attestati di affetto e gli auguri che le sono giunti da tutto il paese.

“Per me”, ha dichiarato il sindaco Graziano Coscia, “festeggiare un centenario è sempre una grande emozione oltre che un onore.

Gli anziani sono molto importanti per la nostra comunità. Sono l’affetto dei nostri nonni, la memoria collettiva del paese, hanno lavorato e vissuto in epoche in cui occorreva misurarsi con grandi difficoltà materiali. Possono insegnarci sempre moltissimo”.