Ex Salvatore Ciullo: “Brindisi, contro il Foggia puoi farcela”

“Ecco, Brindisi, puoi riuscirci“: queste sono le parole di incoraggiamento pronunciate da Salvatore Ciullo, l’ultimo allenatore biancazzurro ad aver guidato il Brindisi sulla panchina dello Zaccheria nel derby contro il Foggia, tre anni fa.

L’ex allenatore del Matera ha analizzato il percorso delle due squadre e ha espresso le sue opinioni sulla partita, che nonostante l’assenza negli ultimi anni, rimane una vera classica del calcio pugliese.

“Osservando attentamente le partite del Brindisi, ho notato quanto i biancazzurri siano in costante crescita e riescano a esprimere il loro gioco in modo molto efficace“, ha detto Ciullo.

“Dall’altra parte, il Foggia è un gruppo forte e in forma, che dimostra il suo valore attraverso i risultati ottenuti. Sarà sicuramente una partita interessante, con entrambe le squadre in un momento positivo, il che alimenta le aspettative per un incontro che, secondo me, sarà spettacolare sia dal punto di vista agonistico che tattico. In breve, è un appuntamento da non perdere.”

Ciullo ha anche sottolineato che, secondo lui, non c’è una squadra favorita: “Partono alla pari. Credo che il Brindisi abbia tutte le carte in regola per farcela, nonostante il campionato competitivo di Serie C. Hanno dimostrato un netto miglioramento nelle ultime partite, specialmente nella sfida contro la Juve Stabia. Questo è un merito del giovane e talentuoso allenatore Ciro Danucci, che apprezzo molto e che penso possa affrontare con successo il Foggia”.

Lo riporta il Corriere dello Sport.