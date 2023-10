Foggia, nuova sassaiola a bus Ataf: sindacati chiedono intervento prefetto

FOGGIA – Ennesima sassaiola mercoledì sera ai danni di bus dell’Ataf, il sesto atto vandalico in quattro giorni, denunciano i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil che hanno chiesto l’intervento del prefetto. «Chiediamo che venga immediatamente aperto un tavolo di confronto in Prefettura onde evitare tragiche e imprevedibili conseguenze».

La zona in cui avvengono questi episodi è in via La Torre, al rione Biccari secondo la denuncia delle sigle. «E’ accaduto sempre su via la Torre alle 20 circa: la linea 7B oggetto di sassaiola ha riportato la rottura del lunotto posteriore, mentre nei giorni scorsi le linee 2, 7A, 14, Nott1 e F1 sono state fatte oggetto di sassaiole nelle ore serali, riportando dei grossi danni ai mezzi e per miracolo anche questa volta non ci sono stati feriti».

«Un’escalation di atti vandalici pericolosi per l’incolumità dei cittadini e che solo per miracolo non hanno causato danni all’utenza e al personale in servizio. Ma che di sicuro provocano danni alla comunità sia in termini economici dovuti all’acquisto di ricambi utili alla riparazione dei mezzi, sia in termini di utilizzo del servizio di trasporto in quanto i mezzi devono rientrare in rimessa per le riparazioni». Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.