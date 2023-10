Foggia piange Beppe Muscio, cantante-musicista de ‘Le Belve dentro’

Nella chiesa di San Michele a Foggia, il 11 ottobre, si è svolta la cerimonia funebre in onore di Beppe Muscio, un celebre musicista originario di Foggia, noto soprattutto per il suo contributo musicale negli anni Settanta e Ottanta.

È particolarmente ricordato per essere stato parte integrante della band “Le Belve Dentro” e per il successo ottenuto con la canzone “Cronaca Nera” nel 1970 in Italia. In quell’anno, la band si esibì con grande successo alla Mostra Internazionale di Musica Leggera a Venezia, insieme alla cantante ‘Giovanna’. Prima di unirsi a ‘Le Belve Dentro’, i fratelli Muscio facevano parte del quartetto musicale noto come ‘Jewels’.

Amedeo Muscio, fratello di Beppe, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, svolgeva il ruolo di manager per la formazione musicale di famiglia.

Beppe Muscio era noto per la sua potente voce e per la sua maestria nella chitarra. La famiglia Muscio gestiva una lavanderia in Piazza del Lago, mentre la loro residenza si trovava in Via Federico Confalonieri. Negli ultimi anni, Beppe Muscio ha combattuto contro problemi di salute, tra cui la malattia di Alzheimer.

Lo riporta Foggiatoday.it

“C’è stato un periodo in cui ho frequentato piuttosto assiduamente Cosimo Valenzano e Peppe Muscio, agenti teatrali e buoni amici. Li conoscevo da tanto ma la frentazione maggiore fu tra il 1980 e il 1985. Peppe, e suo fratello Amedeo, avevano creato a fine anni 60, primi 70, un complesso di cui Cosimo era il manager, le Belve dentro. Erano il mio mito”.

“Perfezionisti, bravissimi, con un repertorio di gran classe. Negli anni 80 ci trattenevamo la sera allo chez Tony che aveva i tavolini sul marciapiede di fronte ed era un bar molto alla moda. Vi si organizzava anche un festival jazz che ha ospitato a Foggia dei miti mondiali“.

“L’ultimo che ricordo fu Chet Baker. Allo chez Tony ci ammazzavamo di risate e di aneddoti e quando eravamo stanchi di stare seduti andavamo a passeggiare alla stazione, dentro la stazione, lungo i binari, a vedere chi partiva e chi arrivava e ad immaginare chi fossero e dove andassero. Nei pomeriggi liberi andavo nel loro ufficio a via Celestino Galliani a suonare e soprattutto ascoltare Beppe suonare e cantare CSN&Y o i Beatles come pochi“.

“Una volta Beppe mi fece ascoltare una sua canzone. Una sola volta. La ricordo ancora, la suono anche se le parole non le ricordo tutte. E mi domando perchè ricordo quella canzone a distanza di così tanti anni e mi rispondo che ciò che ti prende il cuore non ti lascia mai, resta con te per tutta la vita come quegli amici due dei quali non ci sono più ed uno ha scelto di eclissarsi e di abbandonare tutto quello che lo legava a ciò che aveva di più caro e che da un po’ di anni non ha più“. Lo aveva scritto nell’agosto 2020 sul proprio profilo facebook, Gioacchino Rosa Rosa, ricordando entrambi.