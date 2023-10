Foggia, servizi interforze nel Quartiere Ferrovia: i risultati

FOGGIA – La Polizia di Stato, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, continua incessantemente le attività nell’ambito dei servizi interforze di controllo straordinario del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione di attività delittuose e a contrastare ogni forma di illegalità che si possono verificare nelle zone del centro cittadino foggiano.

Nella giornata di ieri, i servizi sono stati concentrati nella zona “Quartiere Ferrovia”, meglio individuata nell’area ricomprendente il nodo-intermodale “RUSSO”, la stazione ferroviaria, piazza Vittorio Veneto, viale Manfredi, Viale XXIV maggio, via Bainsizza, via Monfalcone, via Montegrappa, via Monte Sabotino, via Piave, via Isonzo, via Podgora, ove i cittadini segnalano particolari fenomeni di criminalità diffusa e abusivismo commerciale.

Il risultato della suddetta iniziativa operativa ha condotto ai seguenti risultati: 240 Persone identificate, 87 Veicoli controllati, 10 Sanzioni al CdS elevate, 4 Locali commerciali controllati, 1 Sequestro amministrativo per merce abusivamente venduta sulla pubblica via Podgora.

I sopracitati servizi sono stati collaborati anche dall’Ispettorato del Lavoro e dall’A.S.L. SPESAL ed hanno portato all’emanazione di 1 provvedimento di sospensione di un’attività commerciale per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, una sanzione amministrativa per installazione non autorizzata degli impianti di videosorveglianza in ambienti di lavoro,

I servizi di controllo del territorio effettuati dalle Forze di Polizia continueranno senza soluzione di continuità.