Gradinata Est Manfredonia: “Il Miramare sarà aperto al pubblico”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Finisce l’agonia settimanale per i tifosi del Manfredonia. Il Miramare sarà aperto al pubblico. In questo post vogliamo lasciare le polemiche sul caso è concetrarci su quello che sarà la giornata di Domenica. Vogliamo vivere le ansie e i preparativi che precedono una gara così importante in chiave salvezza.