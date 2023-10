“La cucina di Federico II”, presente lo chef casalino Leonardo Pedone

TRINITAPOLI (BAT) – Evento culinario importante nella regione Puglia, in particolare la prima tappa nella provincia della Bat, da qualche giorno è partita l’iniziativa “La cucina di Federico II”, un progetto promosso dal Comune di Andria che offre uno sguardo concreto sullo scenario olivicolo pugliese.

Nell’arco di quindici giorni, dal 10 al 25 ottobre, tante iniziative ed esperienze di degustazione in ben sei province della Regione Puglia, con i migliori chef del territorio e diversi ospiti d’eccezione provenienti da fuori.

Una straordinaria idea, concretizzata e realizzata dall’esperto di vino Francesco Nacci, presidente associazione Buona Puglia. Dei percorsi degustazione previsti, cinque cene e un pranzo, ciascuno viene preceduto da un assaggio e una discussione sull’olio, occasione appunto per alimentare quel retroterra culturale fatto di olio e alberi millenari a lungo ignorato. A suscitare l’interesse dei presenti anche cuochi locali che si alterneranno ai fornelli delle cene-evento.

Fra i numerosi chef, ha partecipare, vi è presente il giovane cuoco di Trinitapoli, Leonardo Pedone, titolare del ristorante Corte Maria, un professionista che ha coltivato la passione della cucina da ragazzo, stimato nella provincia ofantina.

Una cucina, quella dello chef casalino, generosa di materie prime, dall’ orto di casa ai tesori del mare, con l’occhio rivolto al meglio delle regioni del mondo per reinterpretare i piatti secondo la visione personale.

Leonardo ci racconta la avventura con gli altri colleghi “l’esperienza alle cene di Federico II per me è stato un motivo di confronto con altri miei colleghi, abbiamo condiviso idee e discussioni molto positive sul futuro del nostro lavoro che sta cambiando da qualche anno a questa parte. Per me -continua lo chef Pedone-partecipare a questi eventi é sempre un motivo di orgoglio, dove nel mio piccolo, porto sempre quello che di bello c’è a Trinitapoli”.

A cura di Michele Mininni